Снег и сильный ветер прогнозируют в Ленобласти 15 декабря

В Петербурге и Ленобласти пройдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленобласти 15 декабря. На западе пройдет сильный снег, а на востоке – небольшой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-западный и южный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Но возможны порывы до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а в течение суток будет от -5 до -10 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода будет в четверг в Петербурге. Ночью и днем пройдет небольшой и умеренный снег. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью составит от пяти до семи градусов со знаком минус, а днем будет от -4 до -6. Ожидается небольшое повышение атмосферного давления, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.