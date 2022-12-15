Младшеклассники закончат вторую четверть уже 20 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 15 декабря 2022 года и за прошлые сутки. Главный событием стала новость о досрочном завершении второй четверти в школах. Из-за резкого роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, ученики младших классов уйдут на каникулы уже 20 декабря.

- До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти. Всем детям будут выставлены оценки. И по желанию родители могут забрать их на ранние каникулы, - сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

При этом школы не закроют. Те дети, родители которых не могут оставить их дома, могут ходить в школу. Там для младшеклассников организуют занятия по дополнительной программе. При условии, что ребенок здоров.

Школьники 5-11 классов будут учиться как обычно, до конца года. Но если в классе будет больше 20% заболевших, то весь класс отправят на недельный карантин. Сейчас в городе в таком положении находятся 244 класса.

Из-за роста заболеваемости под вопросом оказалось и проведение школьных елок. Пока они разрешены, но все зависит от эпидситуации. Из-за нее же с 14 декабря в Петербурге снова введен масочный режим. Он касается медицинских учреждений социальных объектов.