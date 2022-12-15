244 класса петербургских школ находятся на карантине из-за гриппа и ОРВИ

Классы пустеют из-за роста простудных заболеваний. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

244 из 71 школы Петербурга отправлены на недельный карантин по причине резкого роста заболеваемости гриппом и прочими респираторными инфекциями (ОРВИ). Сейчас на карантин отправляют весь класс, если по болезни отсутствует 20% учеников. А чтобы пресечь распространение болезней, ученики 1-4 классов уйдут на каникулы досрочно - 20 декабря.

- Родители могут забрать их на ранние каникулы. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов их семей, - написала на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

При этом для тех детей, родители которых работают и не могут оставить их дома, в школе откроют факультативные занятия. Из можно будет посещать, если ребенок здоров.

Ученики 5-11 классов завершат четверть как обычно, но за их здоровьем будут пристально следить. При этом родители вправе перевести ребенка на смешанный, то есть домашний формат обучения, который действует со времени пандемии коронавируса.