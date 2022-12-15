Небольшой снег и до -6 градусов обещают в Петербурге в четверг, 15 декабря

Снег, снова снег. Природа продолжает испытывать Петербург на прочность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова снег. Погода не дает передышки коммунальным и дорожным службам Петербурга. В наступивший четверг осадки окажутся пусть и не слишком сильными, но все же будут. А небольшой морозец превратит дороги в каток, так что кроме уборки снега продеться бороться и с гололедом.

- Сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4…-6 градусов, сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В Ленинградской области погода будет такой же, а термометры покажут от -4 до -9 градусов. Ветер в городе и области ожидается южный умеренный. скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вверх и дорастет почти до своей нормы составив 757 мм ртутного столба.

В пятницу немного похолодает. Ночью синоптики обещают 9..11, местами до 14 градусов мороза. А днем будет -6...-8. И все тот же небольшой снег, который прекратится лишь в субботу.