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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:43

В Смольном рассказали, как будут работать детские сады при усиленном противоэпидемическом режиме

Детские сады Петербурга не будут отправлять на карантин по примеру школ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Детские сады не будут закрывать на карантин.

Детские сады не будут закрывать на карантин.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детские сады Петербурга не уйдут на ранние новогодние каникулы по примеру младших классов школ. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. Она сообщила о режиме работы образовательных учреждений в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти и смогут уйти на ранние каникулы. Детские сады будут работать как обычно. Но должны обеспечить строгий входной контроль, чтобы не приносить инфекцию в коллектив, - сообщила Потехина на своей странице ВКонтакте.

Не отменяются пока и новогодние утренники. В школах елки должны пройти штатно до 20 декабря, а после - по ранее согласованному расписанию. Не вводится ограничений и по общегородским детским мероприятиям.