В Смольном рассказали, как будут работать детские сады при усиленном противоэпидемическом режиме

Детские сады не будут закрывать на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детские сады Петербурга не уйдут на ранние новогодние каникулы по примеру младших классов школ. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. Она сообщила о режиме работы образовательных учреждений в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти и смогут уйти на ранние каникулы. Детские сады будут работать как обычно. Но должны обеспечить строгий входной контроль, чтобы не приносить инфекцию в коллектив, - сообщила Потехина на своей странице ВКонтакте.

Не отменяются пока и новогодние утренники. В школах елки должны пройти штатно до 20 декабря, а после - по ранее согласованному расписанию. Не вводится ограничений и по общегородским детским мероприятиям.