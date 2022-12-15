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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 7:07

Трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице в Петербурге

Об этом в соцсетях сообщают местные жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Бухарестской лопнула труба. Фото: vk.com/spb_today

На Бухарестской лопнула труба. Фото: vk.com/spb_today

Новая коммунальная авария произошла в Петербурге. На этот раз «Сайлент-Хилл» из-за прорыва трубы с кипятком образовался в Купчино. ЧП произошло ночью на Бухарестской улице, о чем сообщили в соцсетях местные жители.

- Ночью на Бухарестской, 67 корпус 1 во дворе лопнула труба с горячей водой. Службы приехали очень быстро, -сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В итоге двор заволокло паром, а температура воды в батареях начала падать. Обычно в таких случаях теплоснабжение переводится на резервную схему, но многое зависит от оперативности управляющей компании.

Напомним, что прошлый прорыв произошел два дня назад на улице Дыбенко. Тогда без тепла остались около 150 зданий, а четыре человека получили ожоги ног.