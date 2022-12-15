Пожар произошел в подвале школы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школе в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось в десятом часу утра 15 декабря 2022 года в подвале учебного заведения, расположенного на улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 9:14 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 4 по улице Зои Космодемьянской. В этом здании располагается школа, - рассказали спасатели.

На сообщение о пожаре в школе сразу же выехали четыре пожарные машины и 17 человек личного состава МЧС Петербурга. Оказалось, что в подвальном помещении учебного заведения загорелся электрощиток. Пламя распространилось на площади в два квадратных метра.

Благодаря слаженной работе спасателей, огонь был потушен всего за 15 минут. Сведения о пострадавших не поступали.