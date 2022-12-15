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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 7:33

Подростки затушили снегом Вечный огонь в Кронштадте

Полиция разыскивает неизвестных вандалов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Кронштадте подростки снегом погасили Вечный огонь

В Кронштадте подростки снегом погасили Вечный огонь

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждую зиму кто-то решается проверить - можно ли затушить Вечный огонь снегом. Ответ на это есть давно - можно. Но провести свой эксперимент решили подростки из города Кронштадт под Санкт-Петербургом. Хулиганская выходка произошла днем 14 декабря 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Информация о происшествии поступила в полицию 14 декабря вечером из районной администрации. Прекращение горения было зафиксировано в 16:55 часов, - рассказал источник.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в 16:50 часов к памятнику Вечный огонь подошли два подростка. Они тут же начали забрасывать пламя снегом, которое, через некоторое время, поддалось и потухло.

На данный момент полиция разыскивает несовершеннолетних вандалов.