Оттепель начнется в Петербурге в воскресенье

Теплая погода вернется в Петербург в воскресенье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Небольшой мороз установился в Санкт-Петербурге. Ко всему прочему, в городе ожидается вполне сухая и солнечная погода. В ближайшие дни температура воздуха будет держаться в пределах 5-10 градусов мороза, но уже к воскресенью потеплеет до нуля градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Изменения в характере погоды намечается на воскресенье, когда днем с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег, а к концу дня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысится до нуля градусов, - рассказал синоптик.

Ожидается, что в течение следующей недели в Петербурге будет оттепель. ы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы прорвутся в Петербург и принесут тепло и дожди.