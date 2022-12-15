Блогер Малмыгин, подозреваемый в убийстве 18-летней невесты, отправлен под арест

Блогера Малмыгина отправили под арест. Фото: СОЦСЕТИ

Суд арестовал петербургского блогера Вячеслава Малмыгина (настоящая фамилия Поляков), которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, бывшей его невестой. Тело погибшей нашли летом 2022 года в Подмосковье. На трупе следователи насчитали полтора десятка ножевых ранений. Малмыгина искали полгода и нашли на съемной квартире в Петербурге.

- 14 декабря у дома 6 по 2-му Предпортовому проезду сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из Московской области был задержан разыскиваемый злоумышленник. Мужчине избрана мера пресечения – заключение под стражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В розыске блогер находился по двум уголовным делам, которые на него завело петербургское управление Следственного комитета. Это вовлечение в проституцию и проникновение в частную жизнь. Оба связаны с убитой невестой Малмыгина. В конце декабря 2021 года блогер познакомился с девушкой, которой тогда было только 17 лет, и угрозами заставил стать проституткой, разместив объявление об оказании интимных услуг с ее аккаунта в соцсетях.