Полиция задержала женщину за кражу более 6,5 млн рублей на выдуманных поставках брендовых вещей в Петербург / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину, которая занималась выдуманными поставками брендовых вещей, беря за это вполне настоящие деньги. Жертвам обмана предлагались предметы роскоши по бросовым ценам. Об этом 15 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 14 декабря сотрудники полиции нанесли визит 40-летней жительницы дома 8 по улице Ильюшина. Она и стала главной подозреваемой в афере, - рассказала полиция.

Жертвами мошенницы стали мужчина и женщина, правда, в разное время. Обоих привлекло заманчивое предложение от некой женщины подзаработать на продаже партии luxury-товарах, поставляемых из Китая. При этом стоимость вещей была в разы ниже рыночной. Потерпевшие внесли 100-процентную предоплату в общей сумме – почти 5 миллионов рублей. После чего шла череда отговорок: то поставщики подвели, то проблемы с логистикой на складах в Москве.

Своих жертв женщина искала по "сарафанному радио". Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.