Тренер по гимнастике сломала ногу 8-летней ученице в Петербурге

Тренер по гимнастике сломала ногу ребенку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге тренер по гимнастике сломала ногу своей юной ученице. Все произошло вечером 14 декабря 2022 года в гимнастическом центре на Комендантском проспекте в Приморском районе города. Восьмилетняя девочка тянула шпагат, а преподаватель ей помогала, но неудачно. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14 декабря около 21:25 в Детскую больницу №2 на скорой помощи была доставлена восьмилетняя петербурженка. Девочку поместили в реанимацию с шоком I степени, переломом левой бедренной кости со смещением отломков, - рассказал источник.

Известно, что вечером во время тренировки в гимнастическом центре девочка тянула шпагат. Тренер решила помочь ребенку с растяжкой и надавила очень сильно ученице на левое бедро, так, что сломала ей ногу.

Мать ребенка намерена сегодня приехать в полицию и написать заявление.