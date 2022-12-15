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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:42

СК возбудил дело после прорыва трубы на Дыбенко, где ожоги получили четыре человека

ЧП произошло вечером 13 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК возбудил дело после коммунальной аварии на улице Дыбенко.

СК возбудил дело после коммунальной аварии на улице Дыбенко.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии на улице Дыбенко. Вечером 13 декабря здесь прорвало трубу с горячей водой. Четыре человека получили ожоги, а 150 домов остались без тепла.

- Следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, пострадавших все же трое. Они получили термические ожоги различной степени тяжести. Все сейчас находятся дома. В «Теплосети», которой принадлежит аварийная труба, уже пообещали оказать всю помощь в лечении. Сама авария ликвидировано, теплоснабжение домов восстановлено.