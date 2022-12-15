СК возбудил дело после прорыва трубы на Дыбенко, где ожоги получили четыре человека

СК возбудил дело после коммунальной аварии на улице Дыбенко. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии на улице Дыбенко. Вечером 13 декабря здесь прорвало трубу с горячей водой. Четыре человека получили ожоги, а 150 домов остались без тепла.

- Следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, пострадавших все же трое. Они получили термические ожоги различной степени тяжести. Все сейчас находятся дома. В «Теплосети», которой принадлежит аварийная труба, уже пообещали оказать всю помощь в лечении. Сама авария ликвидировано, теплоснабжение домов восстановлено.