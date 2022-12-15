Букмекер шантажировал баскетбольную команду «Зенит» из Петербурга

Букмекер вымогал деньги у БК «Зенит» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мошенник шантажировал баскетбольную команду "Зенит". Сотрудник букмекерской конторы пытался вымогать у спортсменов деньги, грозя распространить про них какие-то порочащие сведения. Об этом 15 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Как выяснилось, 23-летний букмекер сообщил службе безопасности БК "Зенит" ложную информацию о том, что баскетболисты клуба якобы делают ставки на результаты матчей, в которых принимают участие. За нераспространение этих сведений молодой человек потребовал деньги, - рассказал источник.

В итоге клуб обратился в полицию. Молодого человека, жителя Ленинградской области, задержали 14 декабря днем в ресторане на улице Коммуны при передаче ему 100 тысяч рублей офицером по безопасности клуба.

Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве. Расследование продолжается.