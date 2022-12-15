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НовостиПетербургская стройка15 декабря 2022 9:09

Новый торговый центр построят у станции метро «Парнас»

Площадь ТЦ составит 24 тысячи квадратных метров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новый ТЦ построят у метро "Парнас".

Новый ТЦ построят у метро "Парнас".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый торгово-развлекательный центр «Экопарк» построят на Парнасе. ТРЦ разместится напротив одноименной станции метро и, по задумке инвесторов, стает районным местом притяжения.

- В торгово–развлекательном центре площадью 24 тысячи квадратных метров расположатся гастропарк, супермаркет, более 80 магазинов и физкультурно-оздоровительный комплекс, - пишет «Деловой Петербург».

По словам экспертов рынка коммерческой недвижимости, сейчас наиболее востребованы такие ТЦ небольшого формата. Они привлекают арендаторов, которым недостаточно места во встроенных помещениях жилых домов.

Инвестиции в проект составят около двух миллиардов рублей, сроки строительства не уточняются. Такой же ТРЦ «Экопарк» уже начали возводить в Мурино.