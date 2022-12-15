Работники петербургских колоний и ветераны УФСИН отправили подарки и письма в зону СВО

Сотрудники и ветераны ФСИН отправили посылки в зону СВО. Фото: УФСИН по СПб и ЛО.

Три грузовика с посылками для военнослужащих отправили в зону проведения СВО сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти. В составе груза были вещи первой необходимости и письма с детскими рисунками.

- В сборе вещей приняли участие также семьи ветеранов и сотрудников. Собрано самое необходимое: зимние обувь и одежда, бинокли, фонарики, походные плитки, горелки и газовые баллоны, квадрокоптеры, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Учитывая, что на Донбасс грузовики придут в преддверии новогодних праздников, в состав гуманитарного груза включены и сладкие подарки. Сбор посылок участникам СВО прошел в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем».