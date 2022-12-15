Реновация продолжается: В здании Администрации Колпинского района прошла встреча с жителями квартала Красный Кирпичник

Фото предоставлено пресс-службой компании «СПб Реновация».

Северная столица стремительно обновляется: старые аварийные дома расселяются, а на их месте появляются новые современные районы. 8 декабря в здании Администрации Колпинского района чиновники встретились с жителями квартала Красный Кирпичник, который входит в программу «Развитие застроенных территорий» (РЗТ).

Среди пришедших были жильцы дома №40, расположенного на Загородной улице. Все жилье в ветхом здании - следующее в очереди на расселение во втором квартале 2023 года. Таким образом расселят 42 квартиры в трех домах.

Будущим новоселам рассказали о том, как проходит расселение. Переезжать на другой конец города не придется - новое жилье будет расположено в том же квартале. При этом покинуть старую квартиру можно лишь по собственному желанию - никто не будет заставлять.

Оператор программы РЗТ «СПб Реновация» построил новые комфортные и современные дома, переехать куда мечтают очень многие. Будущие жильцы расспросили представителей компании о своих квартирах. Решено: регулярно встречаться на подобных собраниях.