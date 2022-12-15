Беглов назвал сложной эпидемическую обстановку в Петербурге

В Петербурге обсуждают вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начался снова рост заболеваний. Так, за последнее время участились случаи заражения гриппом и ОРВИ. Губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал ситуацию сложной, передает 15 декабря 2022 года Смольный.

- Пандемия потребовала коренной перестройки неинфекционных больниц. В Петербурге было перепрофилировано более 20 медицинских учреждений. На пике пандемии было развернуто более 12 тысяч коек. Вся инфраструктура, которая была создана для борьбы с Covid-19, сохраняется по сей день – не только в стационарах, но и в поликлиниках и лабораториях. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, - отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что эпидемическая ситуация остается сложной. Он отметил, что сейчас растет заболеваемость коронавирусом, ОРВИ и гриппом. На данный момент уже развернуто 900 коек для лечения детей от ОРВИ и гриппа, перепрофилировано три стационара.