Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат бесплатную юридическую помощь

Мобилизованным петербуржцам и членам их семей будут оказывать бесплатную юридическую помощь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга, которые были мобилизованы, а также члены их семей будут получать бесплатную юридическую помощь. Это право собираются утвердить на законодательном уровне. Соответствующий проект закона уже внесен в городской парламент, рассказал 15 декабря 2022 года депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

- Сегодня, когда немалая часть наших ребят на передовой, задача всех органов власти — помочь и самим военнослужащим, и их семьям: женам, родителям, детям. Этим людям сейчас как никогда важна поддержка, в том числе и юридическая. Они нуждаются в разъяснении многих правовых вопросов, касающихся оформления положенных выплат и льгот, получения отсрочки для погашения кредитов и уплаты обязательных платежей, защиты трудовых прав и многого другого, - отметил парламентарий.

Ожидается, что новый закон будет принят до конца текущего года. Тогда мобилизованные горожане, а также добровольцы будут получать юридическую помощь за счет бюджета Петербурга.