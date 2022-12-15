Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 11:10

Видео, как в Петербурге два поджигателя спалили джип женщине-инженеру, показала полиция

Ущерб хозяйка китайской машины оценила в три миллиона рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двое судимых мужчин сожгли машину петербурженки. Фото: ГУ МВД оп СПб и ЛО.

Двое судимых мужчин сожгли машину петербурженки. Фото: ГУ МВД оп СПб и ЛО.

Петербургские полицейские поймали двух мужчин, которые сожгли внедорожник женщины-инженера. Китайский, но дорогой джип HAVAL H9 вспыхнул 12 декабря у дома по Пискаревскому проспекту. Огонь уничтожил переднюю часть машины. Ущерб хозяйка оценила в три миллиона рублей.

- По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А спустя два дня на Кондратьевском были задержаны двое подозреваемых. Оба - ранее судимые мужчины в возрасте 40 и 39 лет. Решается вопрос об избрании вероятным поджигателям меры пресечения до рассмотрения дела по существу в суде.