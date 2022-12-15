Видео, как в Петербурге два поджигателя спалили джип женщине-инженеру, показала полиция

Двое судимых мужчин сожгли машину петербурженки. Фото: ГУ МВД оп СПб и ЛО.

Петербургские полицейские поймали двух мужчин, которые сожгли внедорожник женщины-инженера. Китайский, но дорогой джип HAVAL H9 вспыхнул 12 декабря у дома по Пискаревскому проспекту. Огонь уничтожил переднюю часть машины. Ущерб хозяйка оценила в три миллиона рублей.

- По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А спустя два дня на Кондратьевском были задержаны двое подозреваемых. Оба - ранее судимые мужчины в возрасте 40 и 39 лет. Решается вопрос об избрании вероятным поджигателям меры пресечения до рассмотрения дела по существу в суде.