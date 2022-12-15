Женщина погибла в лобовом ДТП в Кировском районе Петербурга

36-летняя женщина погибла при лобовом столкновении в Кировском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщина погибла в лобовом ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла утром 14 декабря 2022 года на заснеженной дороге. За рулем автомобиля "Киа" сидела 36-летняя женщина, которая потеряла управление и вылетела на встречную полосу. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 7:20 утра у дома 189 по проспекту Народного Ополчения в Кировском районе Петербурга 36-летняя женщина, управляя автомобилем "Киа" и двигаясь по проспекту Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка к улице Солдата Корзуна, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшемся навстречу "Haval F7" под управлением 61-летнего мужчины, - рассказали в полиции.

В итоге с места ДТП водителя "Киа" госпитализировали в больницу. Пациентка находилась в очень тяжелом состоянии и скончалась в медучреждении. Водителю второй машины повезло - состоянии легкой степени тяжести он был госпитализирован.

Проводится проверка по факту аварии.