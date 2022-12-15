Смольный готовит проекты 13 станций метро Петербурга

В Смольном рассказали о проектах станций метро, которые готовятся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в стадии проектирования находятся новые станции метрополитена. Об этом 15 декабря 2022 года пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Смольный. Отмечается, что уже готовятся проекты "Яхтенной", "Зоопарка", "Броневой", "Боровой", "Гавани" и многих других. Разработанный, но пока еще не принятый Генплан Петербурга предусматривает появление 89 новых объектов метрополитена. Это 57 новых станций.

- В первом квартале следующего года горнопроходческий щит «Надежда», находившийся в ремонте, начнет проходку на зеленой линии в сторону станции «Зоопарк». Также в следующем году два горнопроходческих щита размерами будут работать на коричневой линии от станции «Путиловская» к Обводному каналу, до станции «Каретная», - пишет издание.

Из 13 станций, которые находятся в проекте, восемь расположатся на коричневой линии, которая свяжет Красносельский район с центром.