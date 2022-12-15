В Росприроднадзоре рассказали петербургским водителям, как себя вести при встрече с диким животным на дороге

Водителям посоветовали, как вести себя при встрече с диким животным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора рассказали петербургским водителям о том, что надо делать при встрече с диким животным на дороге. В первую речь идет о загородных трассах, на которые выходят лоси, лисы, кабаны и прочие представители фауны.

- Такие парнокопытные, как олени, на которых попадает свет фар, не могут сдвинуться с места. Они замирают и, широко раскрыв глаза, смотрят на источник света, - предупреждают эксперты в телеграм-канале управления Росприроднадзора.

При этом животное не может оценить расстояние до машины. Для оленя автомобиль это - два ярких пятна света. Сам он не отойдет. Также поведет себя, например, заяц. На фоне слепящих фар, темноту он воспринимает как стену. И с места не сдвинется. Но может бежать перед машиной по дороге между двух пучков света, пока не выбьется из сил.

Лучшее, что может сделать водитель - остановиться на обочине, выключить ближний/дальний свет, оставив лишь габаритные огни в целях безопасности. Тогда животное убежит само.