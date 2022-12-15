Подворье спасенных лошадей и жилой дом сгорели в Волосовском районе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошел большой пожар. Вечером 13 декабря 2022 года в деревне Сырковицы Волосовского района сгорело подворье спасенных лошадей и жилой дом хозяев подворья. Об этом они сами рассказали в социальных сетях.

- Ребята, мы живы, животные живы, все хорошо! Хоть и много без чего остались, но жизнь продолжается, а это самое главное, - написала Виктория Леводянская.

Она объяснила, что пожар начался с проводки. Где-то замкнуло в электрике и очень быстро огонь начал распространяться, за мгновение охватив весь дом. Вместе с домом начало гореть и подворье, где находятся лошади. Благо, всех удалось спасти.

Сейчас в подворье содержится 21 лошадь и один ослик.