Производитель крема от прыщей, которым облили картину на выставке Бэнкси в Петербурге, подаст в суд на экоактивисток

Активистки движения против косметики облили картину кремом от прыщей. Фото: vk.com/lefami.cosmetics

Производитель крема от прыщей подаст в суд на двух экоактивисток, который решили последовать европейскому тренду и облили репродукцию картины «Венера» на выставке работ уличного художника Бэнкси в Петербурге.

- На выставке «Найти Бэнкси» две активистки движения против косметики вылили крем на копию картины «Венера». Это вопиющий случаи , в России такого еще не было. Этот тренд пришел из Европы, где приходить в галереи и обливать картины художников - уже норма. Мы категорически против этого, - сообщается на странице бренда в соцсетях.

Представители косметической фирмы отметили, что не хотят быть причастны к подобному хулиганству и намерены привлечь активисток к ответу по всей строгости российского закона: «Подобные выходки в Европе остаются безнаказанными, но в России мы этого не допустим и добьемся справедливости».

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