Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 13:07

Производитель крема от прыщей, которым облили картину на выставке Бэнкси в Петербурге, подаст в суд на экоактивисток

В пресс-службе косметического бренда назвали акцию преступной и открестились от причастности к ней
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Активистки движения против косметики облили картину кремом от прыщей. Фото: vk.com/lefami.cosmetics

Активистки движения против косметики облили картину кремом от прыщей. Фото: vk.com/lefami.cosmetics

Производитель крема от прыщей подаст в суд на двух экоактивисток, который решили последовать европейскому тренду и облили репродукцию картины «Венера» на выставке работ уличного художника Бэнкси в Петербурге.

- На выставке «Найти Бэнкси» две активистки движения против косметики вылили крем на копию картины «Венера». Это вопиющий случаи , в России такого еще не было. Этот тренд пришел из Европы, где приходить в галереи и обливать картины художников - уже норма. Мы категорически против этого, - сообщается на странице бренда в соцсетях.

Представители косметической фирмы отметили, что не хотят быть причастны к подобному хулиганству и намерены привлечь активисток к ответу по всей строгости российского закона: «Подобные выходки в Европе остаются безнаказанными, но в России мы этого не допустим и добьемся справедливости».

Иск к пообещали подать на крупную сумму, чтобы вразумить девушек. Юристы уже готовят документы в суд.