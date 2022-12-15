Пятую участницу съемок детского порно с тремя сестрами в Петербурге задержали в Самаре

Пятую участницу съемок детского порно с тремя сестрами в Петербурге задержал СК Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники следственного комитета Санкт-Петербурга нашли пятую участницу съемок детской порнографии с тремя сестрами. Мать девочек, а также ее три подельника уже находятся в СИЗО. А новую женщину нашли в Самаре. Об этом 15 декабря 2022 года рассказали в комитете.

- 14 декабря в Самаре задержана еще одна соучастница - 37-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, - рассказали в комитете.

Летом были задержаны 43-летняя мать трех девочек, а также 51-летний мужчина, 49-летний мужчина и 71-летний пенсионер, который ранее был судим за аналогичное преступление. Все они уже находятся в СИЗО.

Напомним, что многодетная мать использовала своих малолетних дочерей для съемок порнографии. С августа 2018 года по сентябрь 2021 года она вместе со своими сообщниками насиловали девочек, снимая контент для взрослых.