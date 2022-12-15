В парке Гатчинского дворца обнаглевшие птицы лысухи катаются по пруду на лебедях

Деловые лысухи катаются по пруду на лебедях. Фото: t.me/gatchina_palace

Водоплавающие птицы лысухи оседлали лебедей в пруду парка Гатчинского дворца. Наездницы не хотят мочить лапки в холодной воде и «рассекают» по водной глади на белоснежных спинах благородных птиц.

- Лысухи совсем отбились от лап! Устраивают катания на лебедях и на остальных обитателей Белого озера свысока посматривают. Утки, конечно, в шоке от такой наглости. Чайки тоже, - иронично сообщает пресс-служба Гатчинского дворца в своем телеграм-канале.

Отметим, что в пруду дворцового парка всегда полно птиц. Здесь постоянно живут сотни прикормленных жителями Гатчины уток. А также чайки, которые «пасутся» на большой свалке в одном из окрестных поселков. Также в парке обитают несколько лебедей. Историю одного из них ставшего отцом-одиночкой после нападения собаки на самку, «Комсомолка» уже рассказывала.