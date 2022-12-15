Качество уборки снега стало лучше после жалоб петербуржцев

Качество уборки снега выросло после жалоб жителей Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после жалоб горожан на уборку снега ее качество стало рости. Это 15 декабря 2022 года отметили в Смольном. Специалисты рассказали, что обращения петербуржцев, которые они оставляют в социальных сетях и по телефону, повышают эффективность работы дорожных и жилищно-коммунальных служб.

- В решении вопросов благоустройства особенно важно учитывать мнения и пожелания петербуржцев. На жалобы горожан нужно реагировать незамедлительно, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, одна жительница Фрунзенского района пожаловалась на заваленный пешеходный переход на Бухарестской улице, после чего был убран не только он, по и проверены все переходы в районе.

Обращения по вопросам уборки снега можно направлять по телефону круглосуточной дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13.