Женщина погибла в пожаре в квартире на Васильевском острове в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Васильевском острове Санкт-Петербурга произошел смертельный пожар. В пятом часу вечера 15 декабря 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Морской набережной. На место незамедлительно выехали три пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 16:25 часов поступило сообщение о пожаре в доме 9 по Морской набережной Василеостровского района. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью в 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади двух квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем боролись 12 человек личного состава МЧС. Спустя 40 минут они смогли ликвидировать огонь. Однако в самой квартире спасатели обнаружили погибшую женщину.

На данный момент причина возгорания не установлена. Проводится проверка.