Новогодние каникулы для школьников Ленобласти начнутся 23 декабря

Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая четверть для школьников Ленинградской области завершится 23 декабря. Этот день станет последним учебным в 2022 году. Решение о досрочном начале новогодних каникул было принято из-за серьезного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- Для того, чтобы остановить цепочку заболевамости, необходимо увеличить период разобщенности в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная четверть для учеников 1-11 классов завершится чуть раньше, - сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Николай Емельянов.

В Ленинградской области около пяти тысяч детей сейчас на карантине. Это 197 классов в 57 школах. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки каникулы начнутся на два раньше – с 26 декабря, а не с 28 числа.

Напомним, в Петербурге каникулы для школьников тоже начнутся досрочно - с 20 декабря.