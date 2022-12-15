Проезд в сторону улицы Ленина в Петербурге затруднило ДТП с двумя автобусами

Два автобуса столкнулись в Петроградском районе

Два лазурных автобуса столкнулись в Петроградском районе Петербурга вечером 15 декабря. Об этом сообщил очевидец в телеграмм-канале «ДТП и ЧП СПб».

- На перекрестке улицы Мира и Кронверской улице столкнулись два автобуса. Они перегородили проезжую часть, поэтому на дороге образовалась пробка, - говорится в сообщении свидетеля событий в мессенджере.

По словам очевидца, из-за серьезного затора проезд в сторону Ленина сильно затруднен. О пострадавших в аварии не сообщается. В обстоятельствах случившегося будут разбираться сотрудники ГИБДД.

Напомним, накануне в лобовом ДТП в Кировском районе Петербурга погибла женщина. С серьезными травмами пострадавшую сначала госпитализировали в больницу. Врачи боролись за ее жизни, но спасти женщину не удалось.