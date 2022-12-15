Пенсионерке вернули квартиру в Петербурге, которую она переоформила на мошенников

Петербургской пенсионерке вернули жилье, которое она переоформила на мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерке вернули квартиру, которая она переоформила на мошенников. 67-летней горожанке помогли вернуть имущество, правда, пришлось для этого побывать в суде. Об этом 15 декабря 2022 года пишет "Мойка78" со ссылкой на прокуратуру.

- В Петербурге пенсионерке смогли вернуть ее единственное жилье, которое чуть не досталось мошенникам. Горожанка подписала договор купли-продажи квартиры, но не получила денег, - сообщает издание.

Так, мошенники связались с 67-летней жительницей Приморского района. Они представились сотрудниками службы безопасности одного банка, а также сотрудниками полиции. Введя женщину в заблуждение, мошенники убедили ее взять займ и переоформить на них квартиру.

Экспертиза показала, что пенсионерка во время подписания документов не понимала значения своих действий. Суд признал недействительными договоры займа и купли-продажи квартиры.