Пенсионер из Петербурга построит из снега Казанский собор во дворе своего дома

Это только начало Фото: предоставлено героем публикации

Пока петербуржцы ругают сквозь зубы зиму с коммунальными службами, 66-летний житель Приморского района не унывает и приступает к ежегодной работе – возведению снежных скульптур. «КП-Петербург» связалась с Владимиром Кузьминым и узнала, что появится во дворе на Ланском шоссе в этом году.

Созданием снежных шедевров мужчина занимается уже почти 13 лет. Творческим толчком для ранее не причастного к искусству таксиста на пенсии послужила гора снега у парадной. Сначала петербуржец решил слепить башенку с пушкой, но в итоге у него получилась целая снежная крепость!

Первая работа была полностью плодом фантазии Владимира Николаевича, а вот при создании некоторых последующих скульптур, среди которых знаменитые петроградские церкви и Ростральная колонна, ему уже пришлось прибегать к некоторым хитростям.

- Все без чертежей. Сначала в Интернете фотографии смотрю, потом сам на место еду свои делать, чтобы точно задумку архитектора передать, - делится мужчина.

Работать со снегом в этом году Владимир начал совсем недавно. Прежде чем приступить к возведению собора, он слепил вокруг елей несколько ваз – дабы порадовать соседей в преддверии Нового года

- В этом году я хотел сделать или Казанский собор, или Смольный. В следующем, наверное, буду делать Смольный, потому что из больших, масштабных церквей, по-моему, переделал все уже. Мне кажется, что Смольный будет, если больше в голову не придёт ничего. Посмотрим, – поделился Владимир планами на будущее.