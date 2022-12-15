Заболеваемость гриппом выросла на 66,4% за неделю в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Чаще всего болеют именно дети школьного возраста: от 7 до 10 лет. Среди всех заболевших 55 процентов – это дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 66,4 процента.

- Доля вирусов гриппа в пейзаже возбудителей продолжает увеличиваться. А среди негриппозных заболеваний часто встречаются РС-вирусы, риновирусы, метапревмовирусы, сезонные коронавирусы, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

Также в ведомстве добавили, что на 15 декабря охват иммунизацией населения города составил 61 процент.

Напомним, из-за серьезного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, школьники уйдут на новогодние каникулы раньше, чем обычно. Для учащихся школ Петербурга каникулы начнутся с 20 декабря, а для школьников Ленобласти – 23 декабря.