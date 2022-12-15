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НовостиЗдоровье15 декабря 2022 17:21

В Петербурге работает 161 пункт вакцинации от ковида

За неделю число новых случаев заражения коронавирусом возросло на 16,2%
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге работает 161 пункт вакцинации от ковида

В Петербурге работает 161 пункт вакцинации от ковида

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге работает 161 пункт вакцинации от ковида. Кроме этого, получить прививку от коронавирусной инфекции можно в шести мобильных пунктах вакцинации или воспользовавшись услугами выездных прививочных бригад. Детям прививки от ковида ставят в 87 пунктах. Петербуржцы активно пользуются интерназальной вакциной.

- Интерназальная вакцина доступна в 90 пунктах. Ею уже воспользовались более 20 тысяч жителей города. Правительство Петербурга закупило еще более 54 тысяч насадок-распылителей, - сказал вице-губернатор Олег Эргашев, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

За неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 16,2 процента. Наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, от гриппа на сегодняшний день вакцинировались более 3,2 миллионов петербуржцев: это более 61 процента от всего населения.