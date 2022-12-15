Жители Петербурга начали получать уведомления об уборке снега в зоне платной парковки

Специалисты ликвидируют последствия снегопада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый раздел появился в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Во вкладке «Информация о зимней уборке» теперь будет появляться сообщения о планах уборки на платных автостоянках.

- В зоне платной парковки 16 декабря с 9:30 до 19:00 будут проведены работы по сброске снега и наледи с кровель МКД на Советских улицах, Гродненском переулке, Жуковской улице, Мытнинской улице и других, - сообщается в приложении вечером в четверг.

Напомним, 15 декабря специалисты убрали парковочные места для инвалидов от снега, но пока только в Центральном и Адмиралтейском районах. Ход работ проконтролировал председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Кроме этого, в четверг в Смольном рассказали, что график уборки платных парковок теперь будет появляться на нескольких официальных порталах. Там информацию будут периодически обновлять для автолюбителей.