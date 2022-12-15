Первые бесплатные электрички «Лыжные стрелы» отправятся из Петербурга 18 декабря

Поезда будут бесплатными для спортсменов Фото: Артем КИЛЬКИН

С 18 декабря из Петербурга запустят бесплатные поезда «Лыжные стрелы». Традиционный транспорт для спортсменов начнет работать в рамках сотрудничества АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) и Комитета по физкультуре и спорту Петербурга.

- «Лыжные стрелы» будут ездить в трех направления: Токсово, Орехово и Шапки. Впервые поезда будут ездить и по субботам, и по воскресеньям, - говорится в сообщении пресс-службы СЗППК.

Сообщается, что в Орехово и Токсово «Лыжные стрелы» будут ездить с Финляндского вокзала. А спортсменам, которые хотят доехать до станции Шапки, нужно будет садиться на поезд на Московском вокзале.

Напомним, билеты на электрички остаются для всех бесплатными. Их можно получить в отделах по физкультуре и спорту районных администраций города, а также оформить на сайте kassir.ru.

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК:

От Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до Орехово и обратно:

18, 24 декабря 2022г.;

8, 14, 22, 28 января 2023г.;

5, 11, 19, 25 февраля 2023г;

5, 11, 19 марта 2023г.

От Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до ст. Токсово и обратно:

25 декабря 2022г.;

7, 15, 21, 29 января 2023г.;

4, 12, 18, 26 февраля 2023г.;

4, 12, 18 марта 2023г.

От Московского вокзала Санкт-Петербурга до ст. Шапки и обратно:

18, 24 декабря 2022г.;

14, 22, 28 января 2023г.;

5, 11, 19, 25 февраля 2023г.;

5, 11, 19 марта 2023г.