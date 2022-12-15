Около 84% обращений петербуржцев в Пенсионный фонд поступили в электронном виде

Петербуржцы привыкли обращаться в Пенсионный фонд в онлайн-формате Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 84 процента обращений в Пенсионный фонд от петербуржцев и жителей Ленобласти поступило в электронном виде. На сегодняшний день, большинство услуг фонда можно получить, не выходя из дома.

- Особенно востребованы услуги по предоставлению сведений и подаче заявлений о назначении пенсии. Выплаты во втором случае назначаются дистанционно, - говорится в сообщении пресс-службы Кировского района Петербурга.

Кроме этого, не теряют своей актуальности электронные сервисы по назначению выплат малообеспеченным семьям, а также обращения родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 17 лет. Кроме этого, в электронном формате поступило 78 процентов обращений беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки.

Более 90 процентов обращений по оформлению выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами тоже поступили в онлайн-формате.