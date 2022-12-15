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НовостиЗдоровье15 декабря 2022 20:06

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать заболевания гриппом

В ведомстве жителям города дали несколько советов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать заболевания гриппом

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать заболевания гриппом

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что делать, чтобы не заболеть гриппом. Самым главным способом избежать заболевания специалисты назвали вакцинацию. Но есть и другие правила, которые важно соблюдать, чтобы не провести предновогодние дни в постели.

- Нужно сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, использовать маски в общественных местах, ограничить общение с людьми, у которых есть симптомы вируса, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме этого, специалисты советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, а еще пить лекарства для профилактики и вести здоровый образ жизни: полноценно спать и сбалансированно питаться.

При этом, не рекомендуется заниматься самолечением и при первых же симптомах необходимо обращаться к врачу за квалифицированной медицинской помощью.