Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать заболевания гриппом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, что делать, чтобы не заболеть гриппом. Самым главным способом избежать заболевания специалисты назвали вакцинацию. Но есть и другие правила, которые важно соблюдать, чтобы не провести предновогодние дни в постели.

- Нужно сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, использовать маски в общественных местах, ограничить общение с людьми, у которых есть симптомы вируса, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме этого, специалисты советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, а еще пить лекарства для профилактики и вести здоровый образ жизни: полноценно спать и сбалансированно питаться.

При этом, не рекомендуется заниматься самолечением и при первых же симптомах необходимо обращаться к врачу за квалифицированной медицинской помощью.