Пожарные тушили автомобиль «Мерседес» на Парашютной улице в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль загорелся в Приморском районе Петербурга вечером 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Парашютной улице поступило в 22:44. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные приехали по указанному адресу и установили, что в автомобиле «Мерседес» выгорел салон и отсек двигателя. Спасатели смогли ликвидировать возгорание достаточно быстро, в 23:04 огня уже не было.

По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причины возгорания установят дознаватели.

Напомним, в этот же день в квартирном пожаре в Василеостровском районе погибла женщина. Огонь удалось ликвидировать через 40 минут после начала пожара. Но спасти женщину не получилось.