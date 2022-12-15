Отреставрированные скульптуры львов вернули на Дворцовую пристань в Петербурге

Львов забирали на реставрацию в сентябре. Фото: Петербургский дневник

Отреставрированные скульптуры львов вернулись на Дворцовую пристань в Петербурге. Их поставили обратно вечером в четверг, 15 декабря. Реставраторы устранили деформации медной поверхности и заделали трещины, которые образовались из-за коррозии.

- Львов освободили от серой краски и постепенно завершили их расчистку, фиксируя места сколов и трещин, - пишет «Петербургский дневник».

Изначально скульптуры львов на Дворцовой пристани появились в конце сентября 1832 года. С момента появления скульптурной композиции прошло уже 190 лет. Последний раз львов реставрировали в 2006-2007 годах. В этот раз на реставрацию их забрали в сентябре и обещали вернуть до конца этого года: так и получилось.