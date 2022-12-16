Температура воздуха опустится до -17 градусов в Ленобласти в ночь на 16 декабря

Ночью и днем в регионе пройдет небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области в пятницу, 16 декабря. Днем и ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-западный ветры подуют со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -17 градусов, а днем будет от -6 до -11 градусов. Будет повышаться атмосферное давление, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют 16 декабря в Северной столице. Ночью пройдет небольшой снег, а вот днем осадков не предвидится. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

- Ночью температура воздуха будет от -8 до -13 градусов, а днем – от -5 до -7. На дорогах ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.