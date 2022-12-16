Вслед за морозами в Петербург придут потепление и слякоть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 16 декабря 2022 года и за минувшие сутки. Главными темами остаются грипп, заболеваемость которым взлетела на 66% только за неделю, и погода. Последняя готовит сюрприз, который грозит оставить Северную столицу почти без снега перед Новым годом. На следующей неделе синоптики обещают заметное потепление, при котором в городе воцарится слякоть.

- Уже к вечеру воскресенья температура воздуха в Санкт-Петербурге повысится до 0 градусов. Перспективы оттепели на следующей неделе сохраняются, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но были и важные для города культурные события. Так, на Дворцовую пристань вернули скульптуры львов. Несколько месяцев они были на реставрации, а теперь снова радуют горожан своим видом.

Кроме того, отличились и полицейские. Они смогли найти блогера Вячеслава Малмыгина, который скрывался полгода. 42-летнего мужчину подозревают в убийстве его 18-летней невесты, которую ранее он заставлял заниматься проституцией.