Разбитая фура перегородила въезд на развязке КАД с проспектом Культуры

Грузовик и фура столкнулись на КАД у развязки с проспектом Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Разбитая и брошенная на КАД фура стала причиной пробки на развязке кольцевой трассы с проспектом Культуры. ДТП неудачно произошло в районе въезда на внешнее кольцо. Из-за этого машины стоят в правой полосе КАД и со стороны проспекта Культуры.

- Разбитая фура стоит на КАД в сторону проспекта Энгельса после проспекта Культуры, - предупреждают водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, в фуру сзади врезался другой грузовик, который стоит через несколько метров, за ней. У второго участника ДТП разбита кабина. Сведений о пострадавших нет.

Сейчас на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и дорожные службы. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации разбитых грузовиков.