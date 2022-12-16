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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 5:05

Разбитая фура перегородила въезд на развязке КАД с проспектом Культуры

На трассе собралась пробка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Грузовик и фура столкнулись на КАД у развязки с проспектом Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Грузовик и фура столкнулись на КАД у развязки с проспектом Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Разбитая и брошенная на КАД фура стала причиной пробки на развязке кольцевой трассы с проспектом Культуры. ДТП неудачно произошло в районе въезда на внешнее кольцо. Из-за этого машины стоят в правой полосе КАД и со стороны проспекта Культуры.

- Разбитая фура стоит на КАД в сторону проспекта Энгельса после проспекта Культуры, - предупреждают водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, в фуру сзади врезался другой грузовик, который стоит через несколько метров, за ней. У второго участника ДТП разбита кабина. Сведений о пострадавших нет.

Сейчас на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и дорожные службы. Ожидается прибытие спецтехники для эвакуации разбитых грузовиков.