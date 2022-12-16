Гребень антициклона принесет снег и до 7 градусов мороза в Петербург в пятницу, 16 декабря

В Петербурге снова обещают снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И снова снег. Гребень антициклона «подарит»Петербург облачную погоду с осадками, которые пройдут преимущественно в первой половине дня. Но к вечеру начнет проясняться и немного холодать.

Сегодня Северная столица находится на периферии антициклона. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха -5…-7 градусов, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В Ленинградской области будет -5…-10 градусов. Ветер везде юго-западный слабый. Атмосферное давление начнет расти и превысит норму, достигнув 765 мм ртутного столба.

Зато субботу обещают как у Пушкина: «Мороз и солнце, день чудесный...» - без осадков и до -8 градусов. А вот в воскресенье резко потеплеет. К вечеру будет уже около ноля. И в город вернется слякоть. Такую погоду обещают и на всю следующую неделю.