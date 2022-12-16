В Петербурге запустили новогоднюю благотворительную акцию «Дерево желаний»

В Петербурге проходит акция "Дерево желаний". Фото: gov.spb.ru

Традиционная благотворительная акция «Дерево желаний» стартовала в Петербурге в преддверии новогодних праздников. Жители Северной столицы смогут стать добрыми волшебниками и исполнить мечту детей и малообеспеченных и проблемных семей.

- На открытках, в основном, желания детей из трудных семей, оставшихся без родителей, имеющих ограничения по здоровью. В этом году впервые на «Дереве желаний» будут открытки детей из Мариуполя, - сообщил губернатор Петербурга.

В нынешнем году в городе будет 22 елки с открытками, на которых написаны новогодние желания детей. Деревца стоят в Смольном, в «Невской Ратуше», в Мариинском дворце, где заседает Законодательное Собрание, а также в районных администрациях Петербурга. А с 17 декабря елки установят на Конюшенной, Дворцовой, Манежной площадях.

Для того, чтобы стать Дедом Морозом, надо отсканировать QR-код на открытке и следовать инструкции. Принять участие в акции можно по 24 декабря включительно.