Почти 70% месячной нормы снега выпало в Петербурге за половину декабря

В первой половине декабря в Петербурге выпало 70% месячной нормы снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зима началась как и следует. Температура воздуха резко опустилась ниже нуля, начался снег, следом метель и вьюга. Только за первую половину месяца в городе выпало около 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом 16 декабря 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Южный циклон 12 декабря сыграл основную роль в количестве выпавших осадков в первой половине месяца, дав почти половину этой суммы. Всего за 15 дней в Санкт-Петербурге выпало 34,9 мм осадков, и все они были в виде снега. Такое количество осадков соответствует 69 процентов от месячной нормы, - рассказал Колесов.

Также за первые полмесяца обошлось без оттепель. Зато начиная с будущей недели в Петербурге начнет теплеть и температура воздуха поднимется выше нуля. Это значит, что потопов и слякоти на дорогах не избежать, так как на данный момент высота снежного покрова достигает 17-21 сантиметров.