«Аллею Доблести» открыли на Белоостровском кладбище для погибших участников СВО

На Белоостровском кладбище откроют участок для погибших участников СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Белоостровском кладбище Петербурга открыли «Аллея Доблести», на которой будут хоронить погибших участников СВО, не являющихся военнослужащими. Аллея расположится рядом с воинским участком, где хоронят погибших, официально числившихся в рядах вооруженных сил.

- Правительство города готово рассмотреть вопрос об открытии подобных аллей и на других кладбищах Петербурга – с учетом возможностей территории конкретного кладбища, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Причиной для решения о создании «Аллеи Доблести» стали обращения родных и близких погибших, в том числе добровольцев, которые официально не числятся военнослужащими. По этой причине было отказано в захоронении именно на воинском участке. Теперь хоронить будут в непосредственной близости от него. «»Аллея Доблести» и воинская аллея идут по одной дорожке Белоостровского кладбища.