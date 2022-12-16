5-летний ребенок захлебнулся в бассейне на юге Петербурга

Малыш едва не утонул в бассейне в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик захлебнулся в бассейне. Это произошло в одном из центров в Колпино. Ребенок отправился в очередной раз на занятие вечером 15 декабря 2022 года, где учился плавать и нырять, но в такой-то момент начал задыхаться. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- ЧП произошло в водно-досуговом центре на Павловской улице вечером 15 декабря. Около 18:30 оттуда в Детскую больницу №22 был доставлен пятилетний малыш в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

По предварительным данным, в шестом часу вечера у мальчика была тренировка в центре, где он занимался плаванием уже с сентября этого года. Ребенок нырнул в воду и сильно наглотался воды. Инструкторы сразу же достали ребенка и вызвали скорую помощь.

Сейчас мальчик госпитализирован. У него аспирационная пневмония. Ребенок находится в реанимации.