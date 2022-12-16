Девочку изнасиловал незнакомец на подземной парковке супермаркета в Петербурге

Девочку-подростка изнасиловали на подземной парковке на Юго-Западе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочку изнасиловал незнакомый мужчина на подземной парковке супермаркета. Это произошло в Красносельском районе города. О преступлении в полицию 15 декабря 2022 года заявила мать 14-летней школьницы, которая поделилась произошедшим с мамой. Об этом рассказывает АН "Оперативное прикрытие".

- Дочь сообщила женщине, что в период с половины второго ночи 11 декабря до 13 часов 12 декабря, на подземной парковке супермаркета на улице Партизана Германа неизвестный мужчина, возможно, совершил с ней половой акт, - рассказал источник.

Однако, почему девочка использует слово "возможно", не уточняется. Вполне вероятно, что подросток выпила с незнакомцем и не помнит, что происходило в деталях.

Тем не менее, по записям с видеокамер полиция нашла подозреваемого насильника. Им оказался 23-летний безработный парень. Его задержали у дома на Богатырском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.